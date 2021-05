EM-Vorbereitung : Schweiz gewinnt Testspiel gegen die USA

Dank eines Tores des Frankfurters Steven Zuber hat die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz ihr erstes Testspiel für die anstehende Europameisterschaft gewonnen.

St. Gallen | Gegen die USA siegten die Gastgeber in St. Gallen 2:1 (1:1). Der zur zweiten Halbzeit eingewechselte Zuber erzielte in der 63. Minute das Siegtor. Der frühere Wolfsburger Ricardo Rodriguez (10.) glich in der Anfangsphase die schnelle Führung der Amerikaner durch Sebastian Lletget (5.) aus. Kurz vor der Pause schoss Rodriguez allerdings einen Handel...

