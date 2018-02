In Ontario : DFB-Frauen testen im Juni gegen Kanada

Die deutsche Fußball-Frauen-Nationalmannschaft reist im Frühsommer zu einem Testspiel nach Kanada. Die Partie gegen den Weltranglistenfünften findet am 10. Juni in Hamilton in Ontario statt, wie der DFB mitteilte. Anpfiff ist um 21 Uhr (MESZ).

von dpa

16. Februar 2018, 18:07 Uhr

Für die DFB-Auswahl gilt das Spiel gegen Kanada als wichtiger Test vor den letzten WM-Qualifikationsspielen auf Island (1. September) und auf den Färöer (4. September). Die WM findet vom 7. Juni bis 7. Juli 2019 in Frankreich statt.

Das letzte Aufeinandertreffen der deutschen und kanadischen Nationalmannschaft Anfang April 2017 in Erfurt entschied das Team von Bundestrainerin Steffi Jones 2:1 für sich.