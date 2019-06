Frauenfußball-WM : Unangemeldete Dopingkontrolle im deutschen Teamquartier

Bei den deutschen Fußball-Frauen hat es am Donnerstagmorgen eine unangemeldete Dopingkontrolle gegeben.

von dpa

27. Juni 2019, 16:25 Uhr

Vier Spielerinnen seien kontrolliert worden, sagte DFB-Sprecherin Annette Seitz. Die ursprünglich um 10.15 Uhr angesetzte Trainingseinheit hatte deswegen rund eine halbe Stunde später begonnen.

«Es kommt nicht so oft vor, dass eine Kontrolle den Trainingsablauf so stört. Aber grundsätzlich sind wir natürlich dafür, dass Dopingkontrollen durchgeführt werden. Wir wollen einen sauberen Sport», kommentierte Torhüterin Almuth Schult den Besuch der Kontrolleure im Teamquartier «Domaine de Cicé-Blossac» in Bruz.

Die deutschen Fußballerinnen bereiten sich derzeit in der Nähe von Rennes auf ihr Viertelfinalspiel am 29. Juni gegen Schweden (18.30 Uhr/ARD und DAZN) vor.