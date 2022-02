Ukraine-Krieg : Fußball-Funktionär Peters für Ende von Gazprom-Sponsoring

Angesichts der russischen Invasion in der Ukraine hat DFB-Präsidentschaftskandidat Peter Peters ein Ende des Sponsorings von Gazprom bei der Europäischen Fußball-Union und beim Zweitligisten FC Schalke 04 gefordert.

„Ein klares Ja“, sagte der 59-Jährige am Abend im „Aktuellen Sportstudio“ des ZDF auf eine entsprechende Frage. Es sei weder vermittelbar noch verantwortbar, so weiter zu machen. „Die Dinge haben sich so massiv verändert. Es kann nicht so weitergehen“, sagte Peters. Der russische Staatskonzern Gazprom ist seit 2012 Sponsor der Champions League. Im Mai ...

