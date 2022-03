Fussball : Fußball: VfB Lübeck beantragt Lizenz für die 3. Liga

Fußball-Regionalligist VfB Lübeck hat fristgerecht die Unterlagen für die Zulassung zur 3. Liga beim Deutschen Fußball-Bund eingereicht. Das teilte der Club am Dienstag mit. Die Lübecker gehen als Tabellenachter mit zehn Punkten Rückstand auf Spitzenreiter VfB Oldenburg in die am übernächsten Wochenende startende Meisterrunde.

„Uns ist bewusst, dass unsere Ausgangsposition sportlich in dieser Saison nicht die einfachste ist“, sagte der VfB-Vorstandsvorsitzende Christian Schlichting. „Jedoch dokumentiert die Bewerbung für die 3. Liga auch in dieser Saison unseren Anspruch für die kommenden Jahre. Sollte die Mannschaft ihre Erfolgsserie fortsetzen und sportlich doch noch den S...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.