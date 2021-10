WM-Qualifikation : Bosnien dank Doppel-Torschütze Prevljak auf Platz zwei

Die enttäuschend in die WM-Qualifikation gestartete Fußball-Nationalmannschaft von Bosnien-Herzegowina hat mit einem 2:0 (1:0)-Erfolg in Kasachstan den zweiten Platz in der Tabelle der Gruppe D übernommen.

Nur-Sultan | Zweifacher Torschütze in Nur-Sultan beim ersten Sieg der Bosnier in Gruppe D war Stürmer Smail Prevljak (25., 66.). Damit schob sich das Team des früheren Wolfsburgers Edin Dzeko mit sechs Zählern hinter Weltmeister Frankreich (zwölf Punkte) auf Platz zwei. Kasachstan bleibt ohne Sieg Gruppenletzter. ...

