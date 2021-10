WM-Qualifikation : Feuer im Nationalstadion Andorras vor Spiel gegen England

Ein Brand im Nationalstadion von Andorra hat einen Tag vor dem WM-Qualifikationsspiel gegen England den Bühnenbau für Kommentatoren und Kameras zerstört.

Andorra la Vella | Auf Bildern im Internet war zu sehen, wie die zweistöckige Konstruktion in Flammen aufging und schwarzer Rauch in die Höhe quoll. Es war zunächst unklar, ob auch der Kunstrasen Schaden genommen hat, schrieb die Zeitung „el Periòdic“. Das Spiel der Mannschaft des kleinen Fürstentums in den Pyrenäen zwischen Frankreich und Spanien sei „im Prinzip nic...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.