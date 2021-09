WM-Qualifikation : Foda: „Jeder weiß, was wir für den ÖFB geleistet haben“

Österreichs in der Kritik stehender Fußball-Nationaltrainer Franco Foda hat sich zu seiner Zukunft als Coach der ÖFB-Auswahl geäußert.

Wien | „Wir wissen alle, wie der Fußball funktioniert, wir kennen zudem die extremen Stimmungsschwankungen in beide Richtungen“, sagte er in einem Interview des „Kicker“. „Aber intern weiß jeder, wie wir arbeiten im Trainerteam. Jeder weiß, was wir für den ÖFB geleistet haben, und deshalb schenkt man uns nach zwei Niederlagen weiter das Vertrauen.“ Der frühe...

