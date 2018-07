WM-Finale live im TV am 15. Juli 2018 : WM-TV-Planer: Finale - Frankreich gegen Kroatien live

WM-TV-Planer: Das ZDF überträgt das WM-Finale 2018 mit Frankreich gegen Kroatien live im TV und Stream. Hier ist die Übersicht zur Fußball-WM 2018 live im TV und Livestream am Sonntag, 15. Juli 2018.

von Christopher Bredow

15. Juli 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Vom 14. Juni bis 15. Juli findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. In unserem täglichen TV-Planer erfahren Sie, welche Spiele heute am Sonntag, 15. Juli 2018, bei der WM 2018 live im TV und Live-Stream laufen. Zudem gibt es eine Übersicht zum weiteren TV-Programm rund um Sport.

Frankreich - Kroatien live im TV und Live-Stream: WM-Finale 2018 live

Wer holt den Weltmeisterpokal? An diesem Sonntag fällt bei der Fußball-WM 2018 im Endspiel von Frankreich gegen Kroatien die Entscheidung, wer Nachfolger des amtierenden Weltmeisters Deutschland wird. Das ZDF überträgt ab 16.05 Uhr das WM-Finale mit dem Spiel von Frankreich gegen Kroatien live im TV und Live-Stream. Anpfiff der Begegnung ist um 17 Uhr. In der ZDF-Mediathek kann das Finale von Frankreich gegen Kroatien live im Stream mitverfolgt werden. Alle Live-Übertragungen zur Fußball-WM 2018 können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Alle Berichte rund um die Fußball-WM 2018 finden Sie auf unserem WM-Portal.



WM-TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 15. Juli 2018, bei der WM live im TV und Live-Stream:

Sport1, 10.30 und 13.15 Uhr: "Fußball-WM 2018 live: WM aktuell live"

Tour de France live im TV und Live-Stream: 9. Etappe live

In der ARD (ab 13.30 Uhr) und auf Eurosport (ab 15 Uhr) läuft am Sonntag die Tour de France live im TV und Livestream. Dann geht es für die Radsportler auf die neunte Etappe, die sie über die 156,5 Kilometer lange Strecke von Arras nach Roubaix führt. Kostenlose Streams können in der ARD-Mediathek und auf der Internetseite von Eurosport abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Sonntag, 15. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

Eurosport, 11 Uhr: "Motorradsport live: Großer Preis von Deutschland - Moto3-Klasse live (Rennen)"

