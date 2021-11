WM-Qualifikation : Italien ohne Immobile gegen die Schweiz

Fußball-Europameister Italien muss im entscheidenden Gruppenspiel der WM-Qualifikation am Freitag (20.45 Uhr) gegen die Schweiz auf Torjäger Ciro Immobile verzichten.

Roma | Der Mittelstürmer von Lazio Rom klagt über Wadenprobleme. Als Ersatz wurde Gianluca Scamacca von Sassuolo nachnominiert. Immobile führt aktuell mit zehn Toren die Torjägerliste der Serie A an. Italien und die Schweiz weisen in Gruppe C jeweils 14 Punkte auf. Nur der Gruppensieger ist direkt für die WM Ende 2022 in Katar qualifiziert. ...

