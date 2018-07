WM live im TV am 11. Juli 2018 : WM-TV-Planer: Kroatien gegen England live

WM-TV-Planer: Im ZDF läuft das WM-Halbfinale mit Kroatien gegen England live im TV und Stream. Hier ist die Übersicht zur Fußball-WM 2018 live im TV und Livestream am Mittwoch, 11. Juli 2018.

von Christopher Bredow

11. Juli 2018, 06:00 Uhr

Hamburg | Vom 14. Juni bis 15. Juli findet in Russland die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 statt. In unserem täglichen TV-Planer erfahren Sie, welche Spiele heute am Mittwoch, 11. Juli 2018, bei der WM 2018 live im TV und Live-Stream laufen. Zudem gibt es eine Übersicht zum weiteren TV-Programm rund um Sport.

Kroatien - England live im TV und Live-Stream: WM 2018 live

Bei der Fußball-WM 2018 findet am Mittwoch das zweite Halbfinale statt, das Kroatien und England gegeneinander bestreiten. Das ZDF geht um 19.35 Uhr auf Sendung, um das WM-Halbfinale live zu übertragen. Ab 20 Uhr kann Kroatien gegen England live im TV und Live-Stream mitverfolgt werden. In der ZDF-Mediathek gibt es die WM 2018 mit Kroatien gegen England live im Stream zu sehen. Alle Live-Übertragungen zur Fußball-WM 2018 können Sie unserer Übersicht entnehmen.

Alle Berichte rund um die Fußball-WM 2018 finden Sie auf unserem WM-Portal.



WM-TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 11. Juli 2018, bei der WM live im TV und Live-Stream:

13 und 18.30 Uhr: "Fußball-WM 2018 live: WM aktuell live" ZDF, 19.35 Uhr: "Fußball-WM 2018 live: Kroatien gegen England live (Halbfinale)"

Tour de France live im TV und Live-Stream: 5. Etappe live

Bei der Tour de France 2018 geht es für die Rennradler am Mittwoch auf die fünfte Etappe. Diese führt die Sportler auf die 204,5 Kilometer lange Strecke von Lorient nach Quimper. Eurosport (ab 12.15 Uhr) und die ARD (ab 16.05 Uhr) zeigen die Tour de France live im TV und Livestream. Die kostenlosen Streams können auf der Internetseite von Eurosport und in der ARD-Mediathek abgerufen werden. Alle Live-Übertragungen zum Sport können Sie unserer Übersicht entnehmen.

TV-Programm: Das läuft am Mittwoch, 11. Juli 2018, rund um Sport live im TV und Live-Stream:

12.15 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 5. Etappe" ARD, 16.05 Uhr: "Radsport live: Tour de France live - 5. Etappe"