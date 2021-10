Concacaf-Runde : Panama gewinnt erstmals in WM-Quali gegen USA

Panamas Fußball-Nationalmannschaft hat erstmals in der Qualifikation zu einer Weltmeisterschaft die USA besiegt.

Panamá | Die Auswahl des mittelamerikanischen Landes gewann am Sonntag (Ortszeit) in Panama-Stadt durch ein Eigentor des US-Stürmers Gyasi Zardes nach einer Ecke in der 54. Minute mit 1:0. Damit liegt der zehnfache WM-Teilnehmer USA in der Concacaf-Qualifikationsrunde für die WM im kommenden Jahr in Katar mit acht Punkten aus fünf Spielen an zweiter Stelle ...

