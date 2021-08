WM-Qualifikation : Upamecano reist verletzt von französischem Nationalteam ab

Neuzugang Dayot Upamecano vom FC Bayern München wird nicht an den kommenden Länderspielen mit der französischen Fußball-Nationalmannschaft teilnehmen.

Clairefontaine-en-Yvelines | Der 22 Jahre alte Innenverteidiger habe sich in der Bundesligapartie gegen Hertha BSC eine Oberschenkelverletzung zugezogen, teilte der Verband des Weltmeisters mit. Über die Schwere der Blessur wurde nichts bekannt. Upamecano war am Samstag bereits in der Halbzeitpause ausgewechselt worden. Er werde damit bereits an diesem Dienstag seinem Club wieder...

