Weltmeister im Feiermodus : Mit Video: Frankreichs Spieler stürmen Pressekonferenz

Die Spieler des französischen Fußball-Weltmeisters sorgten bei der Pressekonferenz ihres Trainers für Erheiterung.

von dpa

15. Juli 2018, 21:38 Uhr

Moskau | Didier Deschamps setzte gerade mit der ersten Antwort an, da stürmten seine berauschten Spieler die Pressekonferenz des französischen Nationaltrainers. Sie sprangen auf das Pult, sangen, grölten, tanzten und verspritzten Schampus und alles, was an Getränken greifbar war. Auch das gläserne Präsent für den zweiten WM-Titel für Frankreich hatte gelitten.

"Sie sind jung, sie sind ein bisschen verrückt", sagte ein breitgrinsender Deschamps, der klitschnass war. Sein Team hatte durch ein 4:2 gegen Kroatien am Sonntag den WM-Titel in Moskau gewonnen.





