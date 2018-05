Ohne Stürmerstar Salah : Ägypten im ersten WM-Test 1:1 in Kuwait

Ohne Stürmerstar Mohamed Salah vom FC Liverpool hat Ägypten sein erstes WM-Testspiel nicht gewonnen. Die Mannschaft des argentinischen Trainers Héctor Cúper kam in Kuwait-Stadt gegen den Gastgeber zu einem 1:1 (0:1).

von dpa

25. Mai 2018, 23:14 Uhr

Das Tor für Kuwait erzielte Fahad Al Ansari (6. Minute), für Ägypten traf Ayman Ashraf (81.) zum späten Ausgleich.

Salah bestreitet mit dem FC Liverpool am Samstag das Champions-League-Finale in Kiew gegen Real Madrid und steigt erst verspätet in die Vorbereitung auf die WM in Russland vom 14. Juni bis 15. Juli ein. Sein Nationalteam bestreitet noch Testspiele gegen Kolumbien am 1. Juni und Belgien am 6. Juni.

Ägypten hat sich erstmals nach 28 Jahren wieder für eine WM qualifiziert. In Russland trifft Salahs Team in Gruppe A auf Gastgeber Russland, Saudi-Arabien und Uruguay.