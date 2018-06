Trotz Schulterverletzung : Ägypten-Trainer rechnet mit Superstar Salah bei der WM

Der ägyptische Fußball-Nationaltrainer Hector Cuper rechnet bei der WM mit seinem derzeit verletzten Topstar Mohamed Salah.

von dpa

02. Juni 2018, 13:54 Uhr

«Ob er dabei sein wird? Wir sind zuversichtlich. Die Ärzte sagen, er wird es schaffen», sagte der Argentinier nach dem 0:0 im Testspiel gegen Kolumbien in Bergamo.

Salah, der in dieser Saison 44 Tore für den FC Liverpool erzielte, laboriert derzeit an einer Bänderverletzung in der linken Schulter, die er im Champions-League-Finale gegen Real Madrid erlitten hatte. Ägypten trifft bei der WM auf Uruguay, Gastgeber Russland und Saudi-Arabien.