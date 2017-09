WM-Qualifikation : Australien mit Leckie und Kruse in Playoffs gegen Syrien

vergrößern 1 von 1 Foto: Koji Sasahara 1 von 1

von dpa

27.Sep.2017

Australien trifft in zwei K.o.-Partien zunächst auswärts in Malaysia (5. Oktober) und dann zuhause (10. Oktober) auf Syrien. Der Sieger kämpft um einen WM-Platz in den Playoffs gegen den vierten der Nord- und Mittelamerika-Qualifikation.

Nicht mit von der Partie sein wird derweil Kapitän Mile Jedinak. Der Mittelfeldspieler von Aston Villa leidet an einer Leistenverletzung. Australien qualifizierte sich zuletzt dreimal in Serie für die WM und ist gegen Syrien favorisiert. Die Socceroos fielen in der Asien-Quali für Russland überraschend hinter Saudi-Arabien zurück und müssen nun zwei Playoff-Runden für eine Teilnahme in Russland im kommenden Sommer überstehen.

