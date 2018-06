Verletzung im Testspiel : Belgien-Verteidiger Kompany bangt um WM-Teilnahme

Belgien muss zwei Wochen vor Beginn der Fußball-WM um Abwehrspieler Vincent Kompany bangen. Der Innenverteidiger erlitt beim 0:0 im Test gegen Portugal eine Leistenverletzung und soll sich nun weiteren medizinischen Untersuchungen unterziehen.

von dpa

03. Juni 2018, 11:19 Uhr

«Einen Spieler wie Vincent will man nicht verlieren», sagte Trainer Roberto Martinez. Kompany hatte in der zweiten Halbzeit mit Leistenbeschwerden den Platz verlassen. Schon die EM 2016 hatte der 32-Jährige von Manchester City verpasst, damals wegen einer Beinverletzung. Coach Martinez muss bis Montagmittag seinen endgültigen 23-Mann-Kader für die WM in Russland nominieren.