WM-Playoffs : Buffon vor Rückspiel: Wichtig für die Nation

«Wir wissen, wie wichtig dieses Spiel gegen Schweden für uns, für die Nation und für die Geschichte der Nationalmannschaft ist», sagte der 39 Jahre alte Kapitän der Nationalmannschaft.

Am Montag muss Italien in Mailand im Rückspiel gegen Schweden den Rückstand aus dem Hinspiel wettmachen. Andernfalls sind die Italiener das erste Mal seit fast 60 Jahren nicht bei einer Fußball-WM dabei.

In Stockholm hatte Italien am Freitagabend 0:1 verloren. «Wir können es umdrehen», meinte Buffon. Der Torwart von Juventus Turin würde in Russland 2018 zum sechsten Mal an einer Weltmeisterschaft teilnehmen. Es wird erwartet, dass er sich nach dieser Saison zurückzieht. Qualifiziert sich Italien nicht für die WM, könnte es am Montag der letzte internationale Auftritt Buffons für die Azzurri sein.

«Es ist in meiner Karriere so oft passiert, dass ich an wichtigen Kreuzungen stand», sagte er. Ein Sieg ändere nichts an seiner persönlichen Zukunft in der Nationalmannschaft.

Italien hat wie Deutschland vier Mal den WM-Titel geholt und war nur 1958 nicht bei einer WM-Endrunde dabei.