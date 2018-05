Nationalmannschaft : Bundestrainer Löw: «Tür für Mario Götze steht offen»

Fußball-Bundestrainer Joachim Löw macht Mario Götze Hoffnung auf eine Rückkehr in seine Auswahl.

von dpa

24. Mai 2018, 08:30 Uhr

«Wenn er eine gute Saison spielt, steht die Tür der Nationalmannschaft für ihn immer offen», sagte Löw im Interview der «Bild»-Zeitung. Der Bundestrainer hatte den Schützen des Treffers im WM-Finale 2014 nicht in sein 27-köpfiges vorläufiges Aufgebot für die Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli) berufen.

Über Götzes Reaktion auf die Nichtnominierung sagte Löw: «Mario ist selbstkritisch und weiß, dass er in dieser Saison nicht die Leistung abrufen konnte, die er sich auch selbst gewünscht hat. Er hat die Gabe der guten Selbstreflexion.» Am Samstag hatte der 25-jährige Götze auf Instagram geschrieben: «Natürlich bin ich traurig, dass ich nicht an der WM teilnehme. Ich werde alles tun, um wieder in den Kader unserer Nationalmannschaft zu kommen.»

Falls Torwart Manuel Neuer nicht mit zur WM nach Russland fährt, könnte ihn Thomas Müller als Nationalmannschafts-Kapitän ersetzen. «Thomas kann diese Aufgabe hervorragend ausfüllen, weil er ein Spieler ist, der zu allen in der Mannschaft ein sehr gutes Verhältnis hat. Er verliert bei aller Ernsthaftigkeit nie den Spaß», sagte Löw. Als weiteren Kandidaten für das Amt des Spielführers nannte Löw Mittelfeldspieler Sami Khedira.

Über die Verfassung des 32-jährigen Neuer, der wegen Fußverletzungen seit September kein Spiel mehr bestritten hat, sagte Löw: «Ich bin optimistisch und gehe davon aus, dass Manuel Neuer es schaffen kann.» Rückschläge dürfe es in der Vorbereitung aber nicht mehr geben. Löw bereitet die Mannschaft derzeit im Südtiroler Eppan auf die WM vor. Löw machte mit Blick auf die endgültige Kadernominierung klar: «Manuel geht mit als hundertprozentig einsatzfähiger Spieler oder nicht.»