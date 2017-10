WM-Qualifikation : Chiles Trainer will aufhören - Vidal auch?

vergrößern 1 von 1 Foto: Mario Davila 1 von 1

von dpa

erstellt am 11.Okt.2017 | 07:08 Uhr

«Bedauerlicherweise hat sich ein Kreis geschlossen, in dem wir Momente großer Freude erlebt haben und nun diese Enttäuschung», sagte der Argentinier nach dem 0:3 in Brasilien nach Angaben der Zeitung «La Tercera». In Chile wurde vom Ende der «goldenen Generation» gesprochen, die 2015 und 2016 die Copa América gewonnen und in diesem Jahr das Confedcup-Finale gegen Deutschland erreicht hatte (0:1). Der gelbgesperrte Arturo Vidal vom FC Bayern München deutete via Twitter ebenfalls seinen Rücktritt an: «Vielen Dank für alles», so Vidal. Er habe in jedem Spiel sein Leben gegeben.

Bericht zu Vidal

Vidal bei Twitter

Aussagen Pizzi