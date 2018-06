Dänemark ohne den Lord : Dänemark ohne Bendtner zur WM - Drei Bundesligaprofis

Dänemarks Fußball-Nationalmannschaft reist ohne Stürmerstar Nicklas Bendtner zur WM.

von dpa

03. Juni 2018, 20:47 Uhr

Der ehemalige Wolfsburger fehlt verletzungsbedingt im Kader für die Fußball-Weltmeisterschaft in Russland (14. Juni bis 15. Juli), den Trainer Age Hareide veröffentlichte. Auch der ebenfalls verletzte Innenverteidiger Andreas Bjelland steht nicht im Aufgebot.

Sowohl Bendtner als auch Bjelland hatten in den Plänen des Coaches eigentlich eine wichtige Rolle gespielt. Allerdings machte Hareide deutlich, dass er nur gesunde Spieler mit nach Russland nehmen kann. Zum 23 Spieler umfassenden Kader, den alle Nationaltrainer an diesem Montag der FIFA melden müssen, zählen auch der Gladbacher Jannik Vestergaard, der Bremer Thomas Delaney und Yussuf Poulsen von RB Leipzig. Angeführt werden die Dänen von Topspieler Christian Eriksen von Tottenham Hotspur.

Die Dänen treffen in Russland auf Frankreich, Australien und Peru. Die Skandinavier bereiten sich in der kommenden Woche weiter in der Heimat auf die WM vor. Am Samstag steht in Kopenhagen noch ein Test gegen den deutschen Gruppengegner Mexiko auf dem Programm.