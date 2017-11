Auslosung am 1. Dezember : Die 32 WM-Teilnehmer für Russland 2018

Mit Peru als letzter Mannschaft, die sich im Play-Off gegen Neuseeland durchgesetzt hat, stehen die 32 Teilnehmer für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland fest. Die Gruppenauslosung ist am 1. Dezember in Moskau, die Endrunde wird vom 14. Juni bis 15. Juli ausgetragen.