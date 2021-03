WM-Qualifikation : Gelungener WM-Quali-Start für die Schweiz: Sieg in Bulgarien

Die Fußball-Nationalmannschaft der Schweiz ist mit einem Auswärtssieg in Bulgarien in die Qualifikation für die WM 2022 in Katar gestartet.

Nyon | In Sofia gewann die Auswahl von Trainer Vladimir Petkovic mit 3:1 (3:0). Der Mönchengladbacher Bundesliga-Profi Breel Embolo (7. Minute), der frühere Frankfurter Haris Seferovic (10.) und der aktuelle Eintracht-Profi Steven Zuber (12.) brachten die Gäste nach einem fulminanten Start nach nicht einmal einer Viertelstunde schon mit 3:0 in Führung. Un...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.