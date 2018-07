Ankunft in der Heimat : Hunderttausende empfangen neuen Weltmeister in Frankreich

Nach dem 4:2-Sieg im WM-Finale gegen Kroatien ist die französischen Nationalmannschaft in Paris gelandet.

von dpa

16. Juli 2018, 17:39 Uhr

Paris | Frankreichs Weltmeister sind zurück: Nach dem Sieg bei der Fußball-WM ist das französische Fußball-Team in seine Heimat zurückgekehrt. Das Flugzeug mit Trainer Didier Deschamps und den Spielern landete am Montagnachmittag mit Verspätung auf dem Pariser Flughafen Charles de Gaulle. Kapitän Hugo Lloris verließ die Maschine als Erster mit dem WM-Pokal in der Hand, wie auf Fernsehbildern zu sehen war.

Die Mannschaft sollte anschließend über die Champs-Élysées fahren, wo sie bereits von Tausenden Fans erwartet wurde. Frankreich habe diesen Sieg gebraucht, sagte Antoine, ein Fan, der extra nach Paris gekommen war, um "les Bleus" zuzujubeln. "Eine Weile schon ging es hier bergab, aber das Team hat gezeigt, dass wir auch anders können." Er habe den französischen WM-Sieg 1998 erlebt und es sei ihm sehr wichtig, dass sein Sohn nun diesen Tag erlebe.



Nach der Fahrt über den berühmten Prachtboulevard steht für Wunderkind Kylian Mbappé und seine Teamkollegen ein Empfang bei Präsident Emmanuel Macron im Élyséepalast auf dem Programm.

Außerdem sollen die siegreichen Franzosen die Ehrenlegion erhalten. Es gebe eine grundsätzliche Entscheidung, aber noch keinen offiziellen Termin für die Verleihung der Traditions-Auszeichnung. Das bestätigten Élyséekreise am Montag in Paris. Die Ehrenlegion wurde 1802 von Napoleon geschaffen, die Auszeichnung ist die höchste Frankreichs. Die Ehrenlegion hatte Ende vergangenen Jahres rund 93.000 Mitglieder. Jedes Jahr werden auch rund 400 Ausländer geehrt – im Gegensatz zu Franzosen werden sie damit aber nicht zu Mitgliedern der Ehrenlegion. Der damalige Staatschef Jacques Chirac hatte laut Nachrichtenagentur AFP 1998 die damaligen französischen Fußball-Weltmeister mit der Ehrenlegion ausgezeichnet.