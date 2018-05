2:1-Sieg : Italien schlägt bei Mancini-Debüt Saudi-Arabien

St. Gallen (dpa) - Deutschlands Generalproben-Gegner Saudi-Arabien hat beim Debüt von Italiens neuem Nationaltrainer Roberto Mancini einen Achtungserfolg knapp verpasst. In St. Gallen verloren die bei der WM in Russland vertretenen Araber gegen die nicht qualifizierten Italiener mit 1:2 (0:1).

von dpa

28. Mai 2018, 22:59 Uhr

Mancini war im Mai als Nachfolger des nach der verpassten WM-Teilnahme entlassenen Gian Piero Ventura Nationalcoach geworden, nachdem U21-Coach Luigi Di Biagio für zwei Spiele als Interimstrainer eingesprungen war.

Bei seinem Comeback nach fast vier Jahren brachte Mario Balotelli, 2012 im EM-Halbfinale mit zwei Toren der Deutschland-Schreck, Italien in Führung (21.). Andrea Belotti (68.) erzielte das 2:0, der für Leganes in Spanien spielende Mittelfeldspieler Yahya Al Shehri verkürzte (72.).

Saudi-Arabien ist am 8. Juni in Leverkusen letzter Gegner von Weltmeister Deutschland vor dessen Abreise nach Russland. Die zum fünften Mal für eine WM qualifizierten Saudis bestreiten bei der Endrunde am 14. Juni das Eröffnungsspiel gegen Gastgeber Russland und treffen in der Gruppe A zudem auf Uruguay und Ägypten.