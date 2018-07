Fußball-WM 2018 live : Hier verfolgen Sie Frankreich gegen Belgien im Liveticker

Im ersten Halbfinale der Fußball-Weltmeisterschaft 2018 spielt Frankreich gegen Belgien. Hier können Sie Frankreich gegen Belgien im Liveticker mitverfolgen.

von Sportredaktion

09. Juli 2018, 22:27 Uhr

Hamburg | Alles oder nichts? Im Halbfinale der Fußball-WM 2018 geht es um den Einzug in das Endspiel des Turniers in Russland. Im ersten Halbfinale der WM 2018 trifft Frankreich auf Belgien. Anpfiff ist am Dienstag, 10. Juli 2018, um 20 Uhr. Wer schafft es ins Finale? Hier können Sie Frankreich gegen Belgien im Liveticker mitverfolgen.

Fußball-WM 2018 im Liveticker: Frankreich - Belgien live

Es ist eine klangvolle Begegnung, die auf die Fußballfans im Halbfinale der Fußball-WM 2018 wartet. Mit Frankreich und Belgien treffen zwei Mannschaften aufeinander, denen schon vor der Weltmeisterschaft Chancen auf den Weltmeisterpokal ausgerechnet wurden. Nun kann es aber nur eines der beiden Teams ins Finale schaffen. Auf dem Weg ins WM-Halbfinale schaltete Frankreich im Viertelfinale Uruguay aus (2:0), während Belgien gegen Brasilien gewann (2:1). Zuvor siegte Frankreich im Achtelfinale gegen Argentinien (4:3) und Belgien schmiss Japan aus dem Turnier (3:2).

WM 2018 live: Frankreich - Belgien im Liveticker