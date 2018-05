Champions-League-Sieger : Marcelo und Casemiro komplettieren Seleção

Die Champions-League-Sieger Marcelo und Casemiro sind als letzte Spieler zu Brasiliens 23-köpfigem WM-Kader gestoßen. Die beiden Spieler von Real Madrid trafen am Vormittag im Vorbereitungscamp der Seleção in London ein, wie Brasiliens Fußballverband CBF mitteilte.

von dpa

30. Mai 2018, 16:15 Uhr

Am Vortag war bereits der ehemalige Bundesliga-Profi Roberto Firmino angekommen, der mit dem FC Liverpool im Finale der Königsklasse 1:3 gegen Madrid verloren hatte.

Auf dem Trainingsgelände der Tottenham Hotspur werden sich Neymar und Co. noch bis zum 8. Juni auf das Turnier in Russland vorbereiten. Am 3. Juni bestreiten die Brasilianer in Liverpool ein Testspiel gegen Kroatien, am 10. Juni ein weiteres in Wien gegen Österreich. Das erste WM-Spiel hat die Seleção am 17. Juni gegen die Schweiz.