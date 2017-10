WM-Qualifikation : Medien: Kroaten trennen sich von Trainer Cacic

vergrößern 1 von 1 Foto: Mauri Ratilainen 1 von 1

von dpa

erstellt am 07.Okt.2017 | 12:20 Uhr

Nach dem 1:1 gegen Finnland in Rijeka ist die Qualifikation für die WM 2018 in Russland in Gefahr. Eine offizielle Reaktion des Verbandes lag zunächst nicht vor. Als mögliche Nachfolger werden Zdravko Dalic, Branko Ivankovic und Robert Prosinecki in den Medien gehandelt.

Durch das Remis fielen die Kroaten in der Gruppe I mit 17 Punkten hinter dem neuen Tabellenführer Island (19 Punkte) zurück. Die Isländer hatten in der Türkei mit 3:0 gewonnen und sich auf Rang eins geschoben. Am Montag muss Kroatien beim punktgleichen Tabellendritten Ukraine in Kiew antreten und fürchten, auch den zweiten Platz noch zu verlieren und damit die Playoffs zu verpassen. Island empfängt den sieglosen Letzten Kosovo.

