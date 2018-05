Erster DFB-WM-Gegner : Mexiko und Wales trennen sich in Testspiel torlos

Deutschlands erster WM-Gruppengegner Mexiko hat sich in einem Freundschaftsspiel gegen Wales in schwacher Form präsentiert. Das Testspiel im Rose Bowl im kalifornischen Pasadena endete unentschieden 0:0.

von dpa

29. Mai 2018, 07:29 Uhr

Trainer Juan Carlos Osorio wechselte sechs Mal aus, dabei durften auch Eintracht Frankfurts Marco Fabián und Carlos Salcedo auf den Platz.

Auch Stürmer «Chicharito» konnte bei seinem Einsatz bis zur 58. Minute keinen Treffer landen. Der frühere Leverkusener, der mittlerweile für West Ham United spielt, ist Rekordtorschütze seines Landes und der Superstar von El Tri. Am kommenden Samstag tritt die Mannschaft im Testspiel gegen Schottland.

Mexiko ist bei der WM Dauergast. Von den Teilnehmern in Russland haben nur Rekordweltmeister Brasilien, Deutschland und Argentinien mehr WM-Erfahrung. El Tri qualifizierte sich vorzeitig als bestes Team der CONCACAF-Zone. Bei der Endrunde war seit 1994 allerdings immer im Achtelfinale Schluss. Am 17. Juni ist Mexiko in Moskau der erste Gruppengegner von Deutschland.