WM-Qualifikation : Nach Torklau: Ronaldos Kapitänsbinde wird versteigert

Die Armbinde von Portugals Fußball-Star Cristiano Ronaldo, die er nach einem nicht gegebenen Siegtor in Serbien auf den Boden geknallt hatte, wird für einen guten Zweck versteigert.

Nyon | Das teilte eine Wohltätigkeitsgruppe mit. Die blaue Armbinde mit dem Buchstaben C soll drei Tage lang in einer Online-Auktion angeboten werden. Die Gruppe sammelt nach eigenen Angaben Geld für die Operation eines sechs Monate alten Jungen mit Muskelschwund. Sie habe die Armbinde des portugiesischen Kapitäns nach dem 2:2 im WM-Qualifikationsspiel am...

