WM-Qualifikation : Nordmazedonien feiert seine „Helden“ - Historischer Sieg

Nordmazedonien gelingt, was in der WM-Qualifikation bislang zu zwei anderen Nationen gelungen war. Die Profis um Altstar Goran Pandev stürzen die deutsche Nationalmannschaft in die Krise. Gefeiert wird noch in Duisburg.

Duisburg | Die neuen „Helden“ Nordmazedoniens wurden noch am Stadionzaun von einer kleinen Gruppen euphorischer Fans empfangen. Während der Mannschaftsbus gegen Mitternacht laut hupend davonfuhr, stimmten sich die rund 100 Anhänger nach dem historischen Sieg gegen eine vorgeführte deutsche Fußball-Nationalmannschaft auf eine lange Nacht ein. „Dieser Sieg ist ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.