Weltmeister ärgern : Punkt würde Nordirland für Playoffs reichen

Bei einem Sieg der Nordiren am Montag gegen Tschechien müsste die DFB-Auswahl bis Oktober warten, um das Ticket für die Fußball-Weltmeisterschaft 2018 in Russland zu sichern.

Den Nordiren würde indes schon ein Unentschieden genügen, um ihr Ziel zu erreichen. Denn bei sieben Punkten Vorsprung auf Tschechien, das unglücklich mit 1:2 gegen die DFB-Auswahl verloren hatte, ist die Teilnahme an den Playoffs zum Greifen nah. Für die Nordiren wäre es der nächste Erfolg, nachdem sie 2016 erstmals an einer EM-Endrunde teilgenommen und mit dem Einzug ins Achtelfinale überrascht hatten.

Das kleine Land hat eine erstaunliche Entwicklung hingelegt. Noch vor vier Jahren gab es in der WM-Qualifikation Niederlagen gegen Luxemburg und Aserbaidschan. Diesmal stellen die sogenannten Kleinen keine Schwierigkeit mehr für Nordirland dar, auch wenn das 3:0 in San Marino am Freitag glanzlos war. Immerhin schaffte das Team von O'Neill den vierten Pflichtspiel-Sieg in Serie, ein Rekord in der Verbandsgeschichte.

Nur noch statistischen Wert hat das weitere Gruppenspiel zwischen Aserbaidschan und San Marino.

Stand in Gruppe C

von dpa

erstellt am 03.Sep.2017 | 14:58 Uhr