WM-Qualifikation : Südkorea besiegt Turkmenistan 5:0

Südkorea hat mit einem 5:0 (2:0)-Kantersieg über Turkmenistan die Führung der Gruppe H in der zweiten Runde der Asien-Qualifikation der Fußball-Weltmeisterschaft 2022 übernommen.

Goyang | Hwang Ui Jo traf in der 9. und 72. Minute für den von Tottenham-Stürmerstar Son Heung Min angeführten WM-Vierten von 2002. Nam Tae Hee in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit sowie Kim Young Gwon (56.) und Kwon Chang Hoon (62.) trugen sich ebenfalls in der Torschützenliste ein. Die vom Portugiesen Paulo Bento trainierten Südkoreaner stehen nach de...

