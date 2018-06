Zehn Bundesligaprofis dabei : Vier Gladbacher im Schweizer WM-Kader

Alleine vier Profis von Borussia Mönchengladbach stehen im endgültigen WM-Kader der Schweiz.

von dpa

04. Juni 2018, 17:19 Uhr

Nati-Coach Vladimir Petkovic reist mit Keeper Yann Sommer, Abwehrspieler Nico Elvedi, Mittelfeldspieler Denis Zakaria und Angreifer Josip Drmic zur Weltmeisterschaft nach Russland, teilte der Schweizer Verband mit. Insgesamt sind zehn Bundesligaspieler für das Aufgebot benannt.

Neben dem Borussen-Quartett sind auch Roman Bürki, Manuel Akanji (beide Borussia Dortmund), Yvon Myogo (RB Leipzig), Breel Embolo (FC Schalke 04), Gelson Fernandes (Eintracht Frankfurt) und Steven Zuber (1899 Hoffenheim) dabei.

«Vielleicht sind jetzt nicht die 23 aktuell besten Schweizer Einzelspieler nominiert, aber sicher die Gruppe, die sich am besten ergänzt, nicht nur auf dem Platz, sondern auch außerhalb», sagte Petkovic.

Aus dem vorläufigen 26-Mann-Kader schafften es Hoffenheims Gregor Kobel, Silvan Widmer von Udinese Calcio und Edimilson Fernandes von West Ham United nicht in das endgültige WM-Aufgebot. In Russland treffen die Eidgenossen in einer Vorrundengruppe auf Brasilien, Costa Rica und Serbien. Vor der WM testen die Schweizer noch einmal gegen Japan.