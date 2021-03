Pflichtaufgabe in Budapest : Gefrustete Gladbacher vor Champions-League-Aus

Seit der Ankündigung seines Abgangs erleben Trainer Rose und Borussia Mönchengladbach einen gewaltigen Absturz. Das Saison-Highlight gegen Man City in der Champions League ist zur Pflichtaufgabe verkommen. Auch auf eine versprochene Flasche Wein muss Rose wohl verzichten.

Mönchengladbach | Last statt Lust. Marco Rose hatte vor dem Abflug nach Budapest zum womöglich vorerst letzten Europapokalspiel von Borussia Mönchengladbach für mindestens anderthalb Jahre Mühe, die Pflichtaufgabe gegen Manchester City angemessen zu verkaufen. „Im Moment kann ich sagen, was ich will. Es ist eh falsch“, sagte der Gladbach-Coach resigniert und fügte e...

