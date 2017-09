Ohne Nationalspieler Kroos : Generalprobe vor BVB-Spiel gelungen: Real siegt bei Alavés

vergrößern 1 von 1 Foto: Enrique de la Fuente/Shot for pr 1 von 1

Der zuletzt schwächelnde Königsklassen-Titelverteidiger gewann in der spanischen Primera División 2:1 (2:1) bei CD Alavés. Für Real war das im sechsten Saisonspiel erst der dritte Sieg.

Dani Ceballos erzielte in der 10. und 43. Minute die Tore für das Fußball-Team von Trainer Zinédine Zidane. Manu García traf fünf Minuten vor der Pause zum zwischenzeitlichen Ausgleich für die baskischen Gastgeber. Kroos fehlte wegen Rippenproblemen. Ob er am Dienstag in der Partie beim BVB wieder spielen kann, war zunächst offen.

