Bundesliga : Gladbach-Coach Rose: „Können nicht mit Führungen umgehen“

Trainer Marco Rose vom Fußball-Bundesligisten Borussia Mönchengladbach hat keinen Zweifel am Charakter seiner Mannschaft.

Mönchengladbach | „Meine Mannschaft hat großen Willen, eine gute Mentalität und die nötige Qualität“, sagte der am Saisonende scheidende Coach zu der 2:3-Pleite in Hoffenheim nach einer 2:0-Führung zur Pause. „Bei uns war das nie ein Einstellungsthema. Es geht um Reaktionen auf Situationen in einem Spiel. Wir können nicht mit Führungen umgehen in dieser Saison“, ergänz...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.