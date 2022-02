Fussball : Gladbach mit drei Wechseln: Wolfsburg unverändert

Borussia Mönchengladbachs Trainer Adi Hütter hat sein Team für die Bundesligapartie gegen den VfL Wolfsburg am Samstag (15.30 Uhr/Sky) auf drei Positionen verändert. Für Marvin Friedrich, der mit grippalem Infekt ausfällt, rückt Jordan Beyer in die Startelf, Christoph Kramer erhält im defensiven Mittelfeld den Vorzug vor Manu Koné, und Marcus Thuram startet für Breel Embolo. Die Wolfsburger treten mit der Elf an, die in der Vorwoche mit 1:2 gegen Hoffenheim verlor. Der Österreicher Xaver Schlager steht nach seinem Kreuzbandriss erstmals wieder im Kader.

Vor der Partie, die Borussia mit einem Trauerflor für den am Donnerstag bei einem Autounfall ums Leben gekommen U23-Spieler Jordi Bongard bestreitet, wird zudem eine Schweigeminute für Frieden in der Ukraine abgehalten....

