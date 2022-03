2. Bundesliga : Groß: Entspannt auf Zuschreibung als unterschätzter Akteur

Christian Groß vom Fußball-Zweitligisten Werder Bremen geht gelassen mit der Zuschreibung als unterschätzter Spieler um. „Das sollten andere Leute am Ende des Tages bewerten oder beurteilen. Ich glaube, dass ich in den letzten Jahren bei jedem Trainer meine Spielzeit bekommen habe und das hat ja dann auch Aussagekraft“, sagte der defensive Mittelfeldspieler am Mittwoch bei einer digitalen Medienrunde. Für den Erfolg seines Clubs gebe er sein Bestmögliches: „Und ich glaube, dass schaffe ich momentan ganz gut.“

Clemens Fritz, Profifußball-Leiter bei ...

