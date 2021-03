FC Hansa Rostock : Entscheidung über Rückkehr der Fans fällt am Donnerstag

Am Mittwoch wurden noch weitere Gespräche geführt. Hansa und die Hansestadt warben für ihr Pilotprojekt.

Rostock | Fußball-Drittligist FC Hansa Rostock muss sich weiter gedulden. Nach einer weiteren Gesprächsrunde am Mittwoch zwischen der Landesregierung in Schwerin, der Hansestadt Rostock und dem FC Hansa Rostock gibt es immer noch kein grünes Licht für die Zulassung von 777 Zuschauern beim Heimspiel am Sonnabend gegen den Halleschen FC (14 Uhr). Die Entscheidung...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.