2. Fußball-Bundesliga : Bremer Offensiv-Power überfordert Hansa Rostock

Und wieder grüßt der Videoschiedsrichter: Hansa bekommt zwei Tore nach VAR-Entscheidung.

Bremen | Im Bremer Regen hat Hansa Rostock am 5. Spieltag der 2. Bundesliga mit 0:3 (0:1) bei Werder verloren. Tore rund um den Pausenpfiff brachten Hansa ins Hintertreffen, in beiden Fällen war der Videoschiedsrichter beteiligt. Durch die Niederlage rutscht Hansa in der Tabelle auf Platz 13 ab, steht weiter bei vier Punkten. Zwei Wechsel hatte Trainer Jens...

