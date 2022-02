Ukraine-Krieg kommt auch beim FC Hansa Rostock an : Danylo Sikan sorgt sich um seine Familie in der Heimat

Danylo Sikan hat am Donnerstag mit dem Team des FC Hansa Rostock trainiert. Seine Gedanken sind allerdings in der Ukraine. FCH-Trainer Jens Härtel will am Freitag mit dem 20-Jährigen darüber sprechen, ob er spielen kann.

Rostock | Bedrückte Stimmung herrschte am Donnerstag auch beim FC Hansa Rostock. Trainer Jens Härtel rang zu Beginn der Pressekonferenz vor dem Heimspiel am Sonnabend (13.30 Uhr, Ostseestadion) gegen den 1. FC Nürnberg um Worte. „Es ist gar nicht so einfach im Moment eine PK über ein Fußballspiel zu halten“, sagte der 52-Jährige und führte aus: „Wir haben einen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.