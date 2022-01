Fußball in Rostock : Der FC Hansa hat sich in der Türkei eine „Blase“ aufgebaut

Die Rostocker bewohnen im Hotel eine komplette Etage alleine und kommen auch sonst nur wenig in Kontakt mit anderen Leuten außerhalb des Teams.

Rostock | Dass der FC Hansa Rostock dem Schmuddelwetter in Deutschland entflohen ist und sich bei Sonnenschein in Belek auf die restlichen 16 Spiele in der 2. Fußball-Bundesliga vorbereitet, ist für Trainer Jens Härtel angesichts der Corona-Pandemie auch nach Ankunft in der Türkei weiterhin die richtige Entscheidung. Wenngleich zahlreiche Liga-Konkurrenten ihre...

