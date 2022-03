2. Fußball-Bundesliga : Der FC Hansa Rostock wird weniger abhängig von Torjäger John Verhoek

Neben dem Niederländer haben mittlerweile schon zwölf Spieler in dieser Saison getroffen. Hansa-Trainer Jens Härtel bieten sich in der Offensive viele Optionen. Was der 52-Jährige dazu sagt:

Rostock | Der FC Hansa Rostock hat das Tore schießen für sich entdeckt. In den vergangenen fünf Partien erzielte der Aufsteiger zehn Treffer. Zum Vergleich: Vorher waren es nur 21 Tore in 20 Begegnungen . Die Ostseestädter haben ihre Quote also beinahe verdoppelt. Den positiven Trend will der Koggenclub am Freitag (18.30 Uhr, Ostseestadion) gegen Holstein Kiel ...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.