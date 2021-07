Fußball in Rostock : Ein emotionaler Saisonauftakt für Hansa-Spieler Damian Roßbach

Der Abwehrmann spielte früher für Kontrahent Karlsruher SC und stieg mit dem Club in die 2. Liga auf.

Rostock | Damian Roßbach hat es mit dem Karlsruher SC bereits vorgemacht, was er nun mit dem FC Hansa Rostock wiederholen möchte. „Für mich ist das ein emotionales Ding. Ich bin mit der Mannschaft aufgestiegen und dann haben wir am letzten Spieltag die Klasse gehalten.“ Im Sommer 2019 stieg der 28-Jährige mit dem KSC als Drittliga-Zweiter in die 2. Bund...

