3. Fußball-Liga : Das Spiel von Hansa Rostock in Lübeck erneut abgesagt

Aufgrund der Unbespielbarkeit des Platzes muss das Ostsee-Duell zum zweiten Mal verschoben werden.

Rostock | Keine englische Woche für den FC Hansa Rostock: Das Nachholspiel in der 3. Fußball-Liga am Dienstag beim VfB Lübeck wurde abgesagt. Das Spielfeld im Stadion an der Lohmühle ist weiterhin unbespielbar, wie die Platzkommission des Deutschen Fußball-Bundes...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 6,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.