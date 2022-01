Corona-Schäden im Sport : Hansa Rostock-Boss Robert Marien schimpft über die Politik

Der FC Hansa Rostock darf zwar weiterhin spielen, muss aufgrund der Corona-Pandemie allerdings auf Zuschauer verzichten. Das soll sich ändern, fordert der Vereinsvorsitzende. Er prüfe bereits rechtliche Schritte.

Rostock | Für den FC Hansa Rostock steht am Sonnabend ein wichtiges Spiel im Abstiegskampf der 2. Fußball-Bundesliga an. Gegen den 1. FC Heidenheim will der Aufsteiger nach sechs Spielen endlich wieder einen Sieg einfahren. Ganz bitter für den Koggenclub: Auf die Unterstützung seiner zahlreichen und lautstarken Anhänger muss er erneut verzichten. Für den FC Han...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.