2. Fußball-Bundesliga : FC Hansa Rostock gewinnt Fußball-Spektakel im Ostseestadion

Der Koggenclub bezwingt Holstein Kiel im höchst unterhaltsamen und temporeichen Ostseederby mit 3:2. In der Tabelle verbessert sich Hansa auf den elften Rang. Der Jubel war riesig.

Rostock | War das ein Spiel! Fußball-Zweitligist FC Hansa Rostock hat am Freitagabend in einem temporeichen, höchst unterhaltsamen Spektakel gegen Holstein Kiel seinen zweiten Sieg in Folge eingefahren. Nach einem Auf und Ab siegte der Koggenclub vor 21.250 in der Mehrzahl begeisterten Zuschauern mit 3:2 (1:1). Damit zogen die Rostocker in der Tabelle an den „S...

