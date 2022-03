2. Fußball-Bundesliga : FC Hansa Rostock spielt zum ersten Mal seit 14 Jahren wieder beim FC Schalke 04

Beim Auftritt der Ostseestädter in Gelsenkirchen dürfen nun sogar mehr als 40.000 Fans in der Arena dabei sein. Hansa gewann schon viermal auf Schalke. Unterdessen ist die Familie des Ukrainers Danylo Sikan in Sicherheit.

Rostock | Der FC Hansa Rostock zu Gast auf Schalke. Das gab es lange nicht mehr, zuletzt am 5. April 2008, als die Ostseestädter im Bundesliga-Spiel mit 0:1 unterlagen. Am Sonnabend (13.30 Uhr) wird der Koggenclub erstmals seit knapp 14 Jahren wieder in der Veltins-Arena antreten. Und das 62.271 Zuschauer fassende Stadion darf mit bis zu 41.055 Fans – 75 Prozen...

Schließen Sie jetzt den kostenfreien Probemonat ab (anschließend 7,90 €/Monat), um diesen Artikel zu lesen. Alle weiteren Inhalte auf unserer Webseite und in unserer App stehen Ihnen dann ebenfalls zur Verfügung.